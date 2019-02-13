Karabiga'da Belediye Halk Ekmek Fırını açılışı yapıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, Belediye Halk Ekmek Fırını açılışı gerçekleşti.

Açılışa Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Biga İlçe Başkanı Atilla Diren, AK Parti Karabiga Belediye Başkan Adayı Ahmet Elbi ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, “Karabiga'mız gelişirken bizimde halkımız için hizmetlerimiz çoğalıyor. Karabiga Belediyesi Halk Ekmek Fırınımızı açıyoruz. Burada şu anda günlük kapasitemiz 1500 iken ileriki günlerde günde 3000 ve 4000 ekmek çıkarabileceğiz. Ekmeğimizin 220 gram 75 kuruştan satılacak. Karabiga'mıza hayırlı olsun” dedi.

Açılış verilen ikramlarla son buldu.