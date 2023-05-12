Karabiga'da jumbo karides av sezonu 15 Mayıs'ta başlıyor

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde 15 Mayıs'ta başlayacak olan tescilli jumbo karides av sezonu öncesi Karabiga Balıkçı Barınağı'nda dualarla açılış töreni düzenlendi.

Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde 15 Mayıs'ta başlayacak tescilli jumbo karides av sezonu önces, Karabiga Balıkçı Barınağı'nda Karabiga Su Ürünleri Kooperatifi tarafından belediyenin katkılarıyla açılış töreni düzenlendi. Pilav ve tatlı ikramının yapıldığı açılış töreni dualarla devam etti.

Törende konuşan Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Karabiga karidesinin tescillenerek çok önemli bir aşama kaydedildiğini belirterek, “Ama bununla da yetinmemeliyiz. Balıkçı kardeşlerimize yüksek katma değer bırakabilen bir ürün sınıfına sokabilmemiz gerekiyor. Bugün birçok ulusal market zincirlerinde ya da herhangi bir balıkçıya gittiğiniz zaman artık Karabiga karidesi istenir, aranır vaziyete geldi. Dolayısıyla tescillendi, çok önemli bir aşama kaydedildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kazasız belasız ve her şeyden önce hayırlı, bol kazançlı bir sezon diliyorum” dedi.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi de, “İnşallah kazasız belasız bereketli bir sezon geçer. Biz de Karabiga Belediyesi olarak balıkçılarımızın, esnafımızın, çiftçimizin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Yakın zamanda balıkçılarımızla istişare ederek müjdeyi verdik. Balıkçılarımıza bir tane son sistem tekne çekme aparatı siparişi verildi. Yapılıyor, inşallah yaklaşık 25 gün içinde teslim edeceğiz. Bundan sonra artık dışarıdan vinç kiralayıp tekne çekme yerine balıkçılarımız kendi tekne çekme aparatlarını kullanacak. Karabiga karidesimizi tescilledik. Karabiga'mız için ayrı bir değer. Büyük marketlere gittiğimizde artık reyonlarda Karabiga karidesi olarak satılması bizi gururlandırıyor, onurlandırıyor. İnşallah bundan sonraki hedefimiz de tescille birlikte coğrafi işareti almak ve işlenir hale getirmek olacak. İnşallah Karabigamızdan değerinde çıkacak” diye konuştu.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ise, “Karabiga'mız her şeyiyle gerçekten güzel, ama karides Karabigamıza bir değer daha katmıştır. Karabiga karidesinin tescillenmesi ciddi anlamda bölgeye ve balıkçılarımıza değer katmıştır. İnşallah bundan sonra yapacağımız başka çalışmalarla Karabiga'daki balıkçılarımızın en iyi şekilde kazanmasını temin edeceğiz. Ben buradaki balıkçılarımızın jumbo karides av sezonunda çok iyi bir yıl geçirmesini temenni ediyorum. Bol ve bereketli kazançlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Törene Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Karabiga Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Öksüz, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, balıkçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bölgede yılda ortalama 50 ile 70 ton arası tescilli ‘Karabiga karidesi' avlanıyor. Karidesler çoğunlukla İtalya, Almanya, Yunanistan ve İspanya'ya ihraç ediliyor.