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Karantinadaki Karabey köyüne ekmek yardımı

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Karabey köyü, artış gösteren korona virüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Karabey köyü, artış gösteren korona virüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Ramazan ayının ilk günü karantinada bulunan köylülere hayırsever bir vatandaş ekmek yardımında bulundu.


Yenice ilçesine bağlı Seyvan köyünde ikamet eden Mustafa Salı, karantinada olan Karabey köyüne bin adet ekmek yardımında bulundu. Gelen ekmekleri aracıyla kapı kapı gezerek dağıtan Karabey Köyü Muhtarı Ali Kaplan, “Bu mübarek günde köyümüz halkına yapılan hayrı Allah kabul etsin. Birlik ve beraberliğimize vesile kılsın” dedi.

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