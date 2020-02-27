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Karaya oturan feribotu kurtarma çalışmaları için fırtınanın etkisini kaybetmesi bekleniyor

Çanakkale’de karaya oturan feribotu kurtarma çalışmaları için fırtınanın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Çanakkale'de karaya oturan feribotu kurtarma çalışmaları için fırtınanın etkisini kaybetmesi bekleniyor.


Kuzey Ege Denizi'nde fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde Aydın Kaptan 2 isimli yolcu feribotu, içindeki yolcular ve araçlarla birlikte iskele önünde oluşan kum adasına oturdu. Çardak iskelesinden Gelibolu'ya hareket eden Aydın Kaptan 2 isimli feribot, iskeleden ayrıldıktan kısa süre sonra, kuvvetli akıntı sebebiyle denizde oluşan kum adasına saplandı. Lodos fırtınası sebebiyle seferlerin güçlükle yapıldığı bölgede 2 feribot da karaya oturmamak için uzun süre bölgede gezdi. Yaşanan durum üzerine Lapseki limanından hareket eden Kıyım Emniyeti ekipleri bölgeye intikal etti. İskeleye yaklaşık 20 metre kala kıyıya oturan Aydın Kaptan 2 gemisini kurtarma çalışmaları için fırtınanın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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