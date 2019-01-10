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Karaya vuran gümüş balığı sürüsü martılara yem oldu

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yer alan Kum adası sahiline vuran yüzlerce gümüş balığı sürüsü balıkçı kuş türüne ve martılara yem oldu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yer alan Kum adası sahiline vuran yüzlerce gümüş balığı sürüsü balıkçı kuş türüne ve martılara yem oldu.


Çardak sahile vuran balık sürüsünü gören vatandaşlar, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne haber verdi. Olay yerine gelen yetkililer şüpheli balık ölümlerini incelemek için numune aldı. Beldede yıllardır balıkçılık yapan vatandaşlar soğuk çarpması sonucu balıkların karaya vurabileceğini iddia etti. Karaya vuran ölü gümüş balığı sürüsü bölgeye yüzlerce martı ve balıkçı kuşunu çekerek yem oldu.

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