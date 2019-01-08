Karda yiyecek bulamayan bülbülü elleriyle besliyor

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 30 yıl resim atölyesi işletmeciliği yapan emekli ressam Fikret Sarıbıyık kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan nar bülbülünü elleri ile besliyor.

Yenice'de kar yağışının etkisi sürdürmesi ile kar kalınlığının 20 santimetreye ulaşması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken nar bülbülü kuşu Yeniceli ressam Fikret Sarıbıyık'ın evinin bahçesine geldi. Bülbül, bahçede çalışmakta olan Sarıbıyık'ın dikkatini çekti. Bir miktar yemi pencere kenarına bıraktığını belirten Sarıbıyık, “Kuş bıraktığım yemleri yedi gitti. Bu sabah kalktığımda “Kınalı” ismini verdiğim nar bülbülü kuşu yine geldiğini gördüm. Bu sefer ellerimin içinde sunduğum yemleri yedi. Güzel bir ses çıkararak kendince bana teşekkür etti. Kar örtüsü kalkana kadar bu kuşu beslemeye devam edeceğim” dedi.