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Karnesini getirene oyun hediye

Çanakkale’de 31 Ocak tarihine kadar AVM’yi ziyaret eden miniklere Game Time‘da ilk oyun hediye edilecek.

Çanakkale'de 31 Ocak tarihine kadar AVM'yi ziyaret eden miniklere Game Time‘da ilk oyun hediye edilecek.


Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Çanakkale'yi eğlence merkezi haline getiren Esas 17 Burda AVM, minikleri karne hediyesi ile karşılamaya devam ediyor. AVM, 19-31 Ocak 2019 tarihleri arasında karnesi ile gelen tüm çocuklara, Game Time'da oyun hediye ediyor. Birbirinden eğlenceli ve keyifli oyunlarla çocuklar unutulmaz bir sömestr tatili geçiriyor.

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