Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Türkiye Kültür Yolu Festivalleri' çerçevesinde düzenlenen 'Troya Kültür Yolu Festivali' sona erdi. 16-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenen festivalin ardından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, değerlendirmelerde bulundu. Çanakkale halkının bu festivali çok sevdiğini dile getiren Kaşdemir, “Çanakkale halkı bu festivali çok sevdi, çok sahip çıktı. Bu tip kültür ve sanat etkinliklerinin, sportif etkinliklerin olması Çanakkale'de yaşayan bizleri çok mutlu etti. Her kesimden insan bu etkinliklerde buluştu. Her yaştan, her kesimden insanlar bu etkinliklerde kendine bir parça buldu. İnsanların yüzüne baktığımız zaman da sevincini, mutluluğunu okuyabildik. Zaten bu kültür yolu festivallerinin de amacı insanları kültür ve sanatta birleştirmek, kaynaştırmak ve tabii ki şehrin tanıtımına, ekonomisine katkı sağlamak. Şunu ifade etmek isterim, Çanakkale halkı bu festivali çok sevdi. Her akşam Çanakkale'de 30 bin kişi toplamak çok kolay bir iş değil, insanlar kendi istekleriyle ve seve seve hava biraz soğuk da olsa gelip buradaki etkinlikleri başından sonuna kadar izlediler" dedi.

“Çanakkale kültür ve sanatın kenti olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu”

Kaşdemir, sözlerinin devamında ise, “Önce İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, daha sonra Başkent Kültür Yolu Festivali Ankara'da yapıldıktan sonra böyle büyük ve önemli bir etkinliğin Çanakkale'de düzenlenmiş olmasının bir anlamı var. Bizce bir mesajı var. Bu konuda bakanlığımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Çünkü Çanakkale olarak çok mutluyuz. İstanbul ve Ankara'dan sonra böyle büyük bir etkinliğe ev sahibi yapmış olmanın da hem heyecanını hem de gururunu yaşıyoruz. Çanakkale kültür ve sanatın kenti olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu. Çünkü Çanakkale'de yaşayan insanlar kültür ve sanatı çok seven, kültür ve sanat olduğu zamanda hemen birleşen insanların yaşadığı bir yerdir Çanakkale” ifadelerine yer verdi.