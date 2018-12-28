Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD halatlarla çekerek kurtardı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Sarısıvat köyü yakınlarında bulunan metrelerce yükseklikteki kayalık alanda mahsur kalan keçiler, AFAD ekibinin kurtarma çalışması ile 1 saatte kurtarıldı.

Küçükbaş hayvanlarını köy merasında otlatan Rıza Kıray isimli vatandaş, metrelerce yükseklikteki kayalık alanda 4 keçisinin mahsur kaldığını fark etti. Kendi çabalarıyla keçilerini kurtaramayan Rıza Kıray, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) arayarak yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine olay yerine giden Çanakkale AFAD ekibi, kısa sürede keçileri mahsur kaldığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. AFAD arama ve kurtarma ekibi güvenlik tedbirlerini de alarak oldukça yüksek olan kayalıklardan halatlarla keçilerin mahsur kaldığı alana indi. Ekipler, keçileri yukarı doğru çekerek kurtardı. Yaklaşık olarak 1 saat süren çalışmanın ardından mahsur kaldıkları kayalıklardan kurtarılan keçiler sahibine teslim edildi.

Keçilerin sahibi Rıza Kıray AFAD ekibine teşekkür etti.