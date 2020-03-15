Kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, teknesiyle denize açılan 65 yaşındaki şahsın cansız bedeni, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün Bozcaada'da teknesiyle balık avlamaya çıkan Tamer Taşören'den (65), uzun süre haber alınamadı. Ailesi ve yakınları durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. Ekipler, Bozcaada açıklarında arama çalışması başlatırken, Sahil Güvenlik Karakoluna Çayır Plajı'nda karaya vurmuş bir tekne ihbarı geldi.

Sahil Güvenlik ekipleri, teknenin karaya vurduğu Çayır Plajı'nda balık adamlarla çalışma başlattı. Plajın ilerisinde talihsiz balıkçının cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, olay yerinde yaptıkları inceleme çalışmalarının ardından Taşören'in cenazesini Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırdı.