İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp koyunlar drone ile bulundu

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde kaybolan küçükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerinin drone taraması ile bulundu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kaybolan küçükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerinin drone taraması ile bulundu.


Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Taştepe köyünden H.G. isimli vatandaş, iki gün önce küçükbaş hayvanlarını köyün iki kilometre uzağında bulunan ormanlık alana otlatmaya götürdü. Havanın yağışlı olmasından dolayı köye geri döndüğü esnada 22 adet küçükbaş hayvanının ormanlık alanda kaybeden H.G., durumu Lapseki İlçe Jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede drone ile tarama yapan ekipler, kayıp küçükbaş hayvanları arazide tespit etti. Bulunan hayvanlar H.G.'ye teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.