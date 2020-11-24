Kayıp koyunlar drone ile bulundu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kaybolan küçükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerinin drone taraması ile bulundu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Taştepe köyünden H.G. isimli vatandaş, iki gün önce küçükbaş hayvanlarını köyün iki kilometre uzağında bulunan ormanlık alana otlatmaya götürdü. Havanın yağışlı olmasından dolayı köye geri döndüğü esnada 22 adet küçükbaş hayvanının ormanlık alanda kaybeden H.G., durumu Lapseki İlçe Jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede drone ile tarama yapan ekipler, kayıp küçükbaş hayvanları arazide tespit etti. Bulunan hayvanlar H.G.'ye teslim edildi.