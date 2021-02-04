Kayıp tıp fakültesi öğrencisinden acı haber

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam kaybolan tıp fakültesi öğrencisi Kaan Şimşek'in evine 1.5 kilometre mesafede ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kocaköy köyünde en son dün akşam 17.00 sıralarında yazlığının sitesinde görülen ve bir daha haber alınamayan Hacettepe Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Kaan Şimşek (23) için arama çalışması başlatıldı. Dün akşamdan beri Kaan Şimşek'ten haber alamayan aile durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri, komanda timi, AFAD ve iz takip köpekleriyle bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Aramalar bugünde devam etti. Jandarma kadavra arama köpeklerinin de katıldığı aramalar neticesinde Kaan Şimşek'in evine 1.5 kilometre mesafede ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Genç adamın intihar etme ihtimali üzerinde yoğunlaşan ekipler olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaan Şimşek'in acılı babası Mükremin Şimşek, Koronavirüs sebebiyle geldikleri Kocaköyde, Hacettepe İngilizce Tıp Fakültesi bölümü 4. sınıfta okuyan Kaan'ın bütün derslerini uzaktan eğitim ile işlediğini belirtmişti.