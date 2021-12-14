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Kaymakam Göktaş'tan kamu kurum ve kuruluşlarına denetim

Çanakkale’nin Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarını denetliyor.

Çanakkale'nin Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarını denetliyor.


Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar ile birlikte 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 31/Ç maddesine istinaden yapılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının teftişi kapsamında Yenice Belediyesi Zabıta Amirliği ve İtfaiye Amirliğini denetledi. Yapılan iş ve işlemler hakkında bilgi alan Kaymakam Göktaş, personele çalışmalarında başarılar diledi.

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