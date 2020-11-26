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Kaymakam Göktaş'tan korona virüs denetimi

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde Kaymakam Musa Göktaş tarafından qazar yerindeki tedbirler incelendi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Kaymakam Musa Göktaş tarafından qazar yerindeki tedbirler incelendi.


Yenice İlçe Kaymakamı Musa Göktaş, İlçe Jandarma Komutan vekili Nail Erdoğan, İlçe Emniyet Amiri Bektaş Akın, İlçe Sağlık Müdürü Sabri Erkut, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Karadeniz, daire amirleri ile birlikte korona virüs salgını ile mücadele kapsamında pazar yerinde alınan tedbirleri denetledi. Kaymakam Göktaş ve beraberindeki heyet pazar esnafına maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

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