İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Gürdal, çocukları şehit olan babalarının Babalar Günü'nü kutladı

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, babalar günü sebebiyle ilçede şehit ailelerini ziyaret ederek babalar gününü kutladı.


Çan İlçesine Bağlı Terzialan beldesinde ikamet eden şehit jandarma Binbaşı Ercan Kurt'un, ailesi ile Çan İlçesi'ne bağlı Yaykın Köyünde ikamet eden şehit uzman çavuş Nevzat Sarı ve Yaykın Köyünde ikamet eden şehit Jandarma Er Özgür Kahveci'nin ailelerini ziyaret ederek, çocukları şehit olan babalarının Babalar Günü'nü kutladı. Şehit aileleri Kaymakam Gürdal'lın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, “Devletimiz adına bizleri yalnız bırakmayan ve her fırsatta bizleri ziyaret eden kaymakamımıza teşekkür ediyoruz” dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.