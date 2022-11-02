İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam Gürdal, köylerde incelemelerde bulundu

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Küçüktepe ve Büyükpaşa köylerinde incelemelerde bulundu.


Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, depremde hasar görerek yıkım kararı verilen Küçüktepe Köyü Camii'nin inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemeler esnasında Küçüktepe Köyü Muhtarı Muharrem Küreşir eşlik etti. Daha sonra Büyükpaşa köyüne giden Kaymakam Gürdal, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihalesi yapılan Büyükpaşa köyü kanalizasyon şebekesi inşaatı yapım işini inceleyerek Büyükpaşa Köyü Muhtarı Burhan Uğur ve işi yapan müteahhitten bilgi aldı. Kaymakam Gürdal, yapılan inşaatların kısa sürede tamamlanarak halkın kullanımına açılması temennisinde bulundu.

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