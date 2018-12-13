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Kaymakam Gürdal'a gazetecilerden ziyaret

Çanakkale’nin Çan ilçesinde görev yapan gazeteciler Kaymakam Mustafa Gürdal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde görev yapan gazeteciler Kaymakam Mustafa Gürdal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 05.11.2018 tarihli oluruyla Edirne Valiliği Hukuk Müşavirliği görevinden Çan Kaymakamlığı görevine atanan Gürdal'ı, ilçede görev yapan gazeteciler makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Mustafa Gürdal , “Çan'da yeni başladığımız bu görevimizi, görevimiz süresince Çan halkı ile birlikte birlik ve beraberlik içerisinde sürdüreceğiz. Bizler hizmet için buradayız. Çan güzel bir ilçe halkı mütevazı bizlerde görevimiz sürecince halkımız ile sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte halkımızın sorun ve isteklerini yerinde tespit ederek çalışmalarımızı yapacağız. Kapımız tüm halkımıza sonuna kadar açıktır” şeklinde konuştu.

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