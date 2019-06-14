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Kazaya giden jandarma ekibi araçta uyuşturucu buldu

Çanakkale’de trafik kazasına giden jandarma ekibi, şüphe üzerine bir araçta yaptığı kontrollerde uyuşturucu ele geçirdi.

Çanakkale'de trafik kazasına giden jandarma ekibi, şüphe üzerine bir araçta yaptığı kontrollerde uyuşturucu ele geçirdi.


Biga ilçesinin Göktepe köyü civarında, E-90 kara yolunda Z.E. isimli şahsın idaresindeki araç direksiyon hâkimiyetini kaybedince kaza yaptı. Olayda araçta bulunan C.A. ve Z.E. hafif yaralandı. Kaza mahalline gelen jandarma ekipleri yaralıların olay yerindeki tedavisi sırasında aracı kontrol etti. Yapılan kontrollerde kaza yapan araçtan 43 gram metafetamin 18 gram bonzai, 13 gram skunk, 0,36 gram kokain, 21 adet extacy, 4 adet cep telefonu ve 800 TL para çıktı. Sürücü Z.E. ve C.A. gözaltına alınırken, tahkikat devam ediyor.

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