Kazdağları yağan karla beyaza büründü

Çanakkale ile Balıkesir sınırında bulunan Kazdağları'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesi ile Balıkesir'in Edremit ilçesi arasında kalan bölgede etkili olan kar yağışıyla Kazdağları beyaza büründü. Hava sıcaklığının eski 5 dereceye kadar düştüğü Kazdağları'na gelen doğa meraklıları, karda bol bol fotoğraf çekildi. Dalaksuyu, Endez Çeşme ve Tavşanoynağı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.