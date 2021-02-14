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Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyor

Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ederken, Kazdağları ve eteklerinde kalan bölgeler de beyaza büründü.

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ederken, Kazdağları ve eteklerinde kalan bölgeler de beyaza büründü.


Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürüyor. Kazdağları eteklerinde kalan Bayramiç'in Evciler köyü de beyaza büründü. Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri dün akşam saatlerinden bu yana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.


Yetkililer, gece saatlerinde şiddetli poyrazın da etkisiyle yollarda buzlanmalar olabileceğinden sürücülerin hazırlıklı olması gerektiğini vurgularken, yanlarında zincir, çekme halatı gibi ekipmanlarının bulunmasını istediler.

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