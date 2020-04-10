Kazdağları'nda kestane üretimi artacak

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kazdağları'nda kestane üretiminin arttırılması için çalışmalara başlandığını belirtti.

Konuya ilişkin kısa bir değerlendirme yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Çanakkale'miz, zengin minarelli toprağı sayesinde birçok tarım ürününe ev sahipliği yapıyor. Ülkemizin genel ihtiyacının karşılanmasında büyük bir paya sahip şehrimizin kestane üretiminde de rol alması için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bayramiç Kazdağları'nda yer alan yabani kestane ağaçlarının aşılanarak tüketilebilir hale getirilmesi için çalışmalara başlandı. Şehrimizi ülkemizin tarım üssü haline getirmek için çalışmalarımıza yön veriyoruz. Konuyu yakından takip eden Tarım ve Orman Bakanlığımıza, İl Müdürlüğümüze ve Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan'a ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Çanakkale'mizin diğer bölgelerinde bu şekilde çalışma yapmak isteyen tüm hemşehrilerimize destek vermeye devam edeceğiz” dedi.