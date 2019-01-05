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Kedinin ayaklarını kesip, yaktılar

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, bir kedi bacakları ile patileri kesilmiş ve yakılarak öldürülmüş halde bulundu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, bir kedi bacakları ile patileri kesilmiş ve yakılarak öldürülmüş halde bulundu.



Edinilen bilgiye göre olay, dün Lapseki'nin Dalyan Mahallesi'nde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde bölgede dolaşan vatandaşlar çimlerin arasında bir kedinin hareketsiz olarak yattığını gördü. Kedi sırt kısmı tamamen yanmış, bacakları ile patileri kesilmiş halde bulundu. Daha sonra vatandaşlar durumu Lapseki Belediyesi ekiplerine bildirdi. Ardından olay yerine gelen ekipler, kediyi gömdü.


Kimliği belirsiz kişi ve kişilerce yapılan vahşete Lapseki ve Çardak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Hüveyda Gül yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

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