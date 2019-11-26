Kemoterapi ünitesinde koltuk kapasitesi arttırıldı

Günde 20-30 hastanın günübirlik tedavilerinin uygulandığı kemoterapi ünitesinde aylık 450-500 civarı onkoloji hastasına tedavileri uygulanıyor. Aynı zamanda hematoloji, romatoloji bölümlerinde takip edilen hastaların da tedavileri yapılıyor.

Her geçen gün kanser hastalığının artması neticesinde tedavi alan hasta sayısında da büyük bir artış yaşandığına dikkat çeken Başhekim Op. Dr. Ufuk Tali, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Halkımızın mağduriyetini bir nebze olsun gidermek için kemoterapi ünitemizin koltuk kapasitesini artırarak daha geniş bir alanda hizmet vermeye başlıyoruz” dedi.

Onkoloji Uzmanı Dr. Erdem Şen ise, “Maalesef kanser hastaları artarak devam ediyor. Tedavi ihtiyacının artması üzerine ise ayaktan tedavi ünitemiz için yeni bir alan ihtiyacı doğmuştur. Hastane yönetimimizin de desteği ile artık yeni yerimizde de daha geniş ve ferah bir mekanda aynı anda daha fazla sayıda hastamıza hizmet vereceğiz.” diye konuştu.