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Kendilerini madene kilitlemişlerdi...İyi haber geldi

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde, arkadaşlarının işten çıkarılmasını kabullenmeyen ve maaşlarının yatmadığı iddia eden 40 işçinin maden ocağındaki bir haftalık eylemi sona erdi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, arkadaşlarının işten çıkarılmasını kabullenmeyen ve maaşlarının yatmadığı iddia eden 40 işçinin maden ocağındaki bir haftalık eylemi sona erdi. Yenice Kaymakamlığı tarafından bugün yapılan açıklamada işçiler ve işveren arasında uzlaşmanın sağlandığı duyuruldu.


Kaymakamlıktan yapılan açıklamada Yenice Kaymakamı Ahmet Başer'in görüşmeleri neticesinde maden ocağında uzlaşmanın sağlandığı vurgulanarak, "İlçemiz Karaköy köyü hudutlarında faaliyet gösteren NESKO Madencilik'e ait maden ocağında işçiler ve işveren ile olan anlaşmazlıkları sonucunda 26 Şubat 2020 tarihinde başlayan iş bırakma eylemi İlçe Kaymakamımız Ahmet Başer'in görüşmeleri neticesinde maden işçileri ile işveren firmasının uzlaşmaları sonucunda 03.03.2020 tarihinde saat 21:00 de sona ermiştir. İş bırakma eylemine katılan işçilerin yapılan sağlık kontrollerinde de sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" ifadeleri kullandı.


Kendilerini madene kapatan işçiler de mutlu sonla birlikte evlerine döndüler. Üretimin ocakta devam edeceği öğrenildi.

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