İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, gerçek polise yakalandı

Çanakkale’de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, bir vatandaşı dolandırdıktan sonra polisin sıkı takibi neticesinde İstanbul’da yakalandı.

Çanakkale'de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, bir vatandaşı dolandırdıktan sonra polisin sıkı takibi neticesinde İstanbul'da yakalandı.


Olay 19 Şubat Cuma günü Çanakkale merkezde meydana geldi. Kendisini polis olarak tanıtan Suriye uyruklu Y.F. (39), M.U.(76) isimli vatandaşı arayarak, "Kimlik bilgileriniz çalındı ve yeni kimlik çıkarmak için ziynet eşyalarınızı vermelisiniz" dedi. M.U., arayan kişiyi polis zannederek evinde bulunan 34 bin 305 Euro nakit para ile 35 bin 800 TL değerindeki ziynet eşyalarını zanlıya verdi.


Bir müddet sonra dolandırıldığını fark eden M.U. durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, parmak izi ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yapılan operasyonda 21 Şubat Pazar günü İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yakalanan zanlı Çanakkale'ye getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan hırsızlık zanlısı adliyeye sevk edildi. Çanakkale polisinin olayla ilgili geniş çaplı tahkikatı sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.