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Kent merkezinden geçen koyun sürüsü ilginç görüntü oluşturdu

Çanakkale’nin Ezine ilçe merkezinden geçen koyun sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu.

Çanakkale'nin Ezine ilçe merkezinden geçen koyun sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu.


Ezine ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Serkan Zehir, ovadaki 750 koyunu yaylaya götürürken, ilçe merkezinden geçti. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda gezen koyunları gören vatandaşlar ve esnaf şaşkınlıklarını gizleyemezken, ilginç görüntüler oluştu.


Koyunların geçişi sırasında seyir halindeki bazı araç sürücüleri ise koyunların geçmesini bekledi.

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