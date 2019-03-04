Kepez'de birlik ve beraberlik buluşması

AK Parti Kepez Belediye Başkan Adayı Alper Altınok, AK Parti Kepez Belde Teşkilatı ve AK Parti Kepez Belediye Meclis Üyesi adayları çalışmalarına son sürat devam ediyor. Belde de seçim çalışmaları kapsamında Alper Altınok adeta sıkılmayan el bırakmayarak, evleri, işyerlerini ve aileleri ziyaret ediyor.

Sahada çalışmalar devam ederken AK Parti Kepez eski Belediye Başkanı İsmail Yaşar Oğuz, AK Parti Belediye Başkan Adayı Alper Altınok, Belediye Meclisi Üyesi adayları ve Ak Parti Kepez Belde Başkanı Eren Türe ile birlikte partililer kahvaltıda bir araya geldi.

Birlik ve beraberlik dayanışmasının sergilendiği kahvaltıda konuşan Ak Parti Kepez Belediye Başkan Adayı Alper Altınok, “Biz enerjimizi 1 Nisan sabahına saklıyoruz. Kepez için sevdalıyız dedik ve yola çıktık. Projelerimizi hazırladık. Kepez'de mutlaka olması gereken ekonomik, sosyal, kültürel yatırımların programlarını oluşturduk. Kepez halkı ne istiyor, ne düşünüyor, neyi eksik görüyor, bütün bunları vatandaşımızın ayağına giderek aldık ve önerilerini almaya da devam ediyoruz. Kepez halkımızın belediyeden beklentisi ne? Bütün bunları katılımcı belediyecilik anlayışı ile planlıyoruz. Allah nasip eder, Kepez halkı da bize oyları ile yetki verirse bambaşka bir Kepez oluşturacağız. İlk 3 ayda, 6 aydı. 1 yılda yapacaklarımız kısa vadede olacak işler. 2 ila 2,5 yılda yapacaklarımız orta vadeli işler. Uzun vade olarak 5 yılın sonunu planladık. Hepsinin içinde insan var. Çocuk var, kadın var, yaşlı var, 7'den 70'şe Kepezli var. Ben Kepezliyim diyen, Kepez'de yaşayan herkes var. Çok hızlı, seri biçimde çalışarak vaatlerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Bize bugün varlığı ve deneyimleriyle destek olup aramıza katılan değerli başkanım İsmail Yaşar Oğuz'a hoş geldiniz diyor, belediyecilikle önerilerini dikkati alacağımızı ifade etmek istiyorum. Ayrıca biz AK Parti ailesi olarak bir ve beraberiz. Meclis Üyelerimizle birlikte çoğulcu demokrasinin gereği olarak hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

AK Parti Kepez Belde Başkanı Eren Türe ise birlik beraberliğe vurgu yaparak, “Bizde kavga yok. Bizde kavga sadece Kepez halkına daha iyi nasıl hizmet ederim tartışması olur. Bizde küslük olmaz. Bizde darılıp gücenme olmaz. Çünkü AK Parti'nin kutlu davasına hizmet etmek için insanların, Kepezlilerin hizmetkarı olarak görüyoruz kendimizi. Alper Başkanımızı, Meclis üyelerimizi göreve getirerek Kepez halkımıza hizmet etmeleri için her daim yanlarında olacağız. Eski Belediye Başkanımız İsmail Yaşar Oğuz beyefendiye de katılımlarından, fikirlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.