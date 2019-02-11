Kepezli balıkçılara müjde

Çanakkale'nin Merkeze bağlı Kepez beldesine yapılması planlanan Balıkçı Barınağı ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Yetkilisi Mühtesin Sevinç ve ekibi incelemelerde bulundu. Proje ile ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Yetkilisi Mühtesin Sevinç, projenin Güzelyalı, Dardanos, Çanakkale'ye yetecek büyüklükte olacağını ifade etti. Proje hakkında bilgi alan AK Parti Kepez Belediye Başkan Adayı Alper Altınok ise, “Proje aşaması da tamamlanmış olan balıkçı barınağımız inşallah en kısa sürede yatırım planı olarak 4. Bölge'nin 1. sırasında olacak” dedi.

Kepez beldesine yapılması planlanan Balıkçı Barınağı ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Yetkilisi Mühtesin Sevinç ve ekibi incelemelerde bulundu. AK Parti Kepez Belediye Başkan Adayı Alper Altınok, AK Parti Kepez Belde Başkanı ve Askon Çanakkale Şube Başkanı Eren Türe, Gestaş Genel Müdürü Volkan Uslu proje hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Yetkilisi Mühtesin Sevinç'ten bilgi aldı.

Kepez'e yapılması planlanan Balıkçı Barınağı'nın en kısa sürede başlayacağını belirten AK Parti Kepez Belediye Başkan Adayı Alper Altınok, ‘'Kepez'de yapılması planlanan balıkçı barınağı ile ilgili bugün yetkilimiz geldi ve bize projelerle birlikte bilgilendirme yaptı. Proje aşaması da tamamlanmış olan balıkçı barınağımız inşallah en kısa sürede yatırım planı olarak 4. Bölge'nin 1. sırasında olacak. Geçen yıl belirtmiştik, plan, proje, onaylar 2018 bütçesine yetiştirilemedi. Bu yıl hepsi tamamlandı, projeleri dahi tamamlandı. Şimdi yatırımın birinci sırasında, inşallah en kısa zamanda ödeneğini de çıkartıp, projenin yapımına başlayacağız'' dedi.

Proje ile ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Yetkilisi Mühtesin Sevinç, ‘'Proje Güzelyalı, Dardanos, Çanakkale'ye yetecek büyüklükte olacak. Alan Liman gelişim sahası olarak kamulaştırılmış bir alan, Kepez Belediyesi İmar plan değişikliğine itiraz ettiği için imar planında yeşil alana dönüştürüldü. Biz burayı planlama yapılırken Bölge Limanı olarak planlamıştık. Burası sadece Kepez'e hizmet edecek bir liman değil, bütün bölgeyi kalkındıracak bir limandır. Burası Tarım İl Müdürlüğü tarafından da balık çıkarma noktası olarak tayin edilir, diğer limanlarla entegre olur cazibe merkezi haline gelir. Sadece Kepez'in değil diğer kamu kurumlarının da sorunları çözülmüş olur. Mesela Tarım İl Müdürlüğü şu an tekne aldı ama demirleyecek bir yer yok. Biz buraya ödenek talep ettik ödenek çıkarsa süreç başlayacak. Eğer onaylanırsa bölgesel bir balıkçı barınağı olacak, fonksiyonel bir barınak olacak. Proje Altyapılar Genel Müdürlüğü'ne de bu bölgedeki en üst sırada gönderildi. Bu yıl bütçe tasarrufu var. Cumhurbaşkanımız sadece ihtiyaç olan şeyleri yapalım dedi. Bizde listemizin başına bu projeyi koyduk. Önemli olan nokta şu burası olabilecek en büyük tekneler için tasarlandı, ikincisi yanaşma boyları yüksek. Sadece yöre balıkçısına değil Kuzey'den Güney'e herkese hizmet verecek. Balık çıkarma noktası olduktan sonra fresh balığa hizmet edecek. Acil durumda herkesin sığınabileceği bir yer olacak. Kamu kurumları ihtiyaç duyduklarında gelip sığınacaklar. Önemi yapıldıktan sonra anlaşılacaktır'' şeklinde konuştu.