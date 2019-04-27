Kıbrıs Gazisi Karagöz son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli Köyü'nde ikamet eden, Kıbrıs Gazisi Mustafa Karagöz hayatını kaybetti.

Bayramiçli Kıbrıs Gazisi Mustafa Karagöz (66) hayatını kaybetti. Karagöz için ikamet ettiği Bayramiç'e bağlı Türkmenli Köyü'nde askeri cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Albay Emrullah Büyük, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Ezine Kaymakamı ve Bayramiç Kaymak Vekili Ali İkram Tuna, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, İl Genel Meclisi Başkanı Sadık Göğüsgeren, Bayramiç İl Genel Meclisi Üyesi Zeki Sezer, Bayramiç İlçe Garnizon Komutanı Ecevit Kocabıyık, Bayramiç İlçe Emniyet Müdürü Hakan Göç, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törene katılanlar, Kıbrıs Gazisi Karagöz'e son görevlerini yerine getirdi. Karagöz'ün cenaze namazını Bayramiç Müftüsü Ertuğrul Akın kıldırdı. Evli ve 2 çocuk babası olan Karagöz'ün cenazesi, törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.