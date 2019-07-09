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Kırkpınar ağasından Başkan Oruçlu'ya tam destek

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Kırkpınarda Geyikli Yağlı Güreşlerini tanıtarak, Kırkpınar ağasından tam destek aldı.


Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu'nun ata sporumuz güreşe olan desteği devam ediyor. Belediye Başkanlığı öncesinde güreş ağalığıyla milli sporumuza destek sunan Başkan Oruçoğlu, şimdi de Geyikli Güreşleri için var gücüyle çabalıyor.


658. Kırkpınar Güreşlerine katılan Geyikli Belediye Başkanı, burada ünlü güreşçiler, güreş ağaları ve bu yılın Kırkpınar Güreş ağası seçilen Seyfettin Selim ile biraraya geldi. Efsane Kırkpınar ağasını 24 Ağustos 2019 tarihinde Geyikli'de düzenlenen yağlı güreşlere davet eden Başkan Oruçoğlu, Kırkpınar ağasından tam destek aldı.


Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu “Geyikli, coğrafi, tarihi, turistik anlamda zenginliklere sahip. Arzumuz Geyikli'nin kültür, sanat, spor anlamında daha üst seviyelere erişmesidir. Bu anlamda ata sporumuz güreşi önemsiyoruz. Geyikli'de büyük bir toy düzenleyeceğiz. Geleneği geleceğe aktaracağız. 24 Ağustosta güreşin kalbi Geyikli Yağlı Pehlivan Güreşlerinde atacak. Kırkpınar ağamız başta olmak üzere, ciddi bir ilgiyle karşı karşıyayız. Değerli güreşçilerin, güreş severlerin buluşma yeri Geyikli olacak” dedi.

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