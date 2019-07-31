Kırkpınar Biga'ya geliyor

Biga Belediyesi, 18 Eylül Biga'nın kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinlikleri kapsamında ‘Biga'nın Kurtuluşu Yağlı Pehlivan Güreşleri' organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

18 Eylül'de gerçekleşecek olan ‘Biga Belediye Başkanlığı Biga'nın Kurtuluşu Yağlı Pehlivan Güreşleri' organizasyonunun 500'e yakın pehlivanı ağırlaması beklenirken, Yeniceköy Mahallesi'nde hazırlanan Biga Er Meydanı'nda baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste büyük, deste küçük, tozkoparan ve minikler kategorilerinde müsabakalar yapılacak. 100'ün üzerinde lisanslı güreşçisi olan Biga Belediyesi Güreş Takımı da Antrenör Salih Altınkaya nezaretinde Biga Er Meydanı'nda ter dökecek.

Yağlı pehlivan güreşlerine başta 2019 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz olmak üzere Kırkpınar güreşlerinde bu yıl son sekize kalan Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Batu, Ünal Karaman, Hamza Köseoğlu, İsmail Balaban ve Faruk Akkoyun başpehlivanları Biga'nın başpehlivanlığı için kol bağlayacak. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalist Orhan Okulu'nun da güreşlere katılmasıyla yağlı güreş sezonu kapanmadan Kırkpınar'ın rövanşı Biga'da yaşanacak. Ayrıca 2014 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Fatih Atlı, 2006 yılı Başpehlivanı Osman Aynur, İsmail Koç, Turan Balaban, Furkan Durmuş Altın ve Tanju Gemici'nin de aralarında bulunduğu toplam 32 başpehlivan müsabakalara katılacak.

Herkesi yağlı pehlivan güreşleri heyecanını yaşamaya davet eden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Hepimizin bildiği gibi yağlı pehlivan güreşleri asırlardır süregelen geleneğimiz ve ata sporumuzdur. Biz de ata sporumuza sahip çıkacağımızı her zaman ifade ettik ve Biga'da yağlı pehlivan güreşleri kültürüne ev sahipliği yapmak istedik. Güzel bir organizasyon gerçekleştirerek Biga'da geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz yağlı pehlivan güreşleriyle kültürümüze tarihi bir yolculuk yaparak heyecan içinde müsabakaları izleyeceğiz. Güreşlerin aynı zamanda Biga'mızın tanıtımına katkı sağlayacağına inanıyorum. ‘Yaşayan İnsan Hazinesi' olan Türkiye'nin ilk kispet ustası İrfan Şahin'in memleketi Biga'nın yağlı pehlivan güreşleriyle anılması için de bu etkinliğimizi çok anlamlı buluyoruz. Ben Tüm Bigalı hemşehrilerimi ve güreş severleri 18 Eylül Biga'nın Kurtuluşu Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne şimdiden davet ediyorum. Bizler hep birlikte geleneklerimize ve kültürel miraslarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz güreş organizasyonumuz bölgenin en iddialı güreşlerinden biri olacak” diye konuştu.