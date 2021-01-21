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Kocabaş Çayı buz tuttu

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyü kenarından geçen Kocabaş Çayı hava sıcaklığının-8 dereceye düşmesi sonucu buz tuttu.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyü kenarından geçen Kocabaş Çayı hava sıcaklığının-8 dereceye düşmesi sonucu buz tuttu.


Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde gece havanın -8 dereceye düşmesi ile çatılarda buz sarkıtları oluşurken, Kocabaş Çayı'nın yüzeyi de buz tuttu.


Çayın yüzeyinde 1-2 cm kalınlığında buz kütlesi oluştuğunu söyleyen Arif Koçan (55), “Kocabaş Çayı'mız bu akşam buz tuttu. Hava sıcaklığı -8 ile -10'ları gördüğünden dolayı buz tutması doğal bir durumdur” dedi.


Meteorolojiden zirai don uyarısı


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, zirai don beklentisiyle vatandaşları uyardı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, “Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgemizin kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, Balıkesir ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde orta yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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