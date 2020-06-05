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Kömür madeni sahasında yangın

Çanakkale’nin Çan ilçesinde kömür madeni sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kömür madeni sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı.



Çan ilçesi Yeniceri köyünde faaliyette bulunan kömür madeninin kazan dairesinin yanında bulunan odunların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın, Çan Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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