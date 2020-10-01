İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Çan - Yenice karayolu, Kalburcu köyü sapağında R. Kaplan idaresindeki 17 HK 754 plakalı, Renault Broadway markalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Çan Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılan yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesine sevk edildi.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.