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Korona virüs ramazan davulcularını da vurdu

Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı.


Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını, insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin tüm illerinde olduğu gibi Çanakkale'de de ciddi önlemler alınıyor. Yaklaşmakta olan 11 ayın sultanı Ramazan ayı nedeniyle Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni bir karar aldı. Alınan kararda; "Ramazan ayı boyunca, ramazan davulcularının bahşiş toplamasının yasaklanmasına ve bu kişilerin yerel yönetimlerce desteklenmesine oy birliği ile karar verildi" ifadelerine yer verildi.


Öte yandan, 23 Nisan Perşembe gününden itibaren fırınların, Ramazan ayı boyunca pide satışlarını saat 19.00 itibariyle sonlandırması ve vatandaşların fırın önlerinde sosyal mesafe kurallarına uyması zorunluluğu da eklenen kararlar arasında yer aldı.

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