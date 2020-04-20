Korona virüsle kitap okuyarak mücadele ediyorlar

Çanakkale'de bir köy muhtarı, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında kitap okuma kampanyası başlattı. Kampanyaya 65 yaş üstü köy sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı 60 haneli Aşağıdemirci köyünde ‘Evde kal, kitap oku Aşağıdemircili' kampanyası başlatıldı. Köylüler, evlerinde sosyal mesafe kuralına da dikkat ederek kitap okuyor ve bu süreci olumlu bir şekilde geçirmeye çalışıyor.

Kampanyaya 7'den 70'e herkesin katılım gösterdiğini belirten Aşagıdemirci Köyü Muhtarı Enver Sağlam, “Kitap okumak şahsım olarak çok önem verdiğim bir konu. Bu arada korona virüsten korunma çerçevesinde evde kitap okurken dedim ki; bunu köylülerimizle de paylaşayım. Köyde kurduğumuz vefa grubunda bunu vatandaşlara sorduk, olumlu dönüşler alınca da köyümüzde ki kitaplığı ve bir abimizin kendi şahsi kitaplığındaki kitapları dönüşümlü olarak köylülerimizle paylaşmak istedik. Köylülerimiz de mutlu oldular” dedi.

“Yaşlılardan kitap okuma kampanyasına yoğun ilgi”

Köydeki yaş ortalamasının genelde 65 yaş üzeri olduğunu belirten Muhtar Sağlam, yaşlı vatandaşların kitap okuma kampanyasına büyük ilgi gösterdiklerini söyledi. Sağlam konuşmasının devamında; “Köyümüzün kendine ait kitaplığı var aynı zamanda kampanyayı sosyal medyada duyan ve Biga dışında yaşan köylülerimiz de bu kampanyaya destek olmak için kitaplarını gönderiyor. Böylelikle köylümüz birçok kitap okumuş olacak. Köyümüzde birde şöyle bir durum var. Köyümüzde genç nüfusumuz çok az, genelde 65 yaş üzeridir ama kampanyamıza yaşlılarımız büyük ilgi gösterdiler seve seve kitaplarını okuyorlar” açıklamasında bulundu.

“75 yaşındayım şuan ikinci kitabımı okuyorum”

Köy muhtarının başlattığı kampanyadan çok mutlu olduklarını belirten 75 yaşındaki Gülten Demirezen, “Enver kardeşimiz İstanbul'dan bu köye geldi, muhtar seçtik onu Allah bin kere kendisinden razı olsun. Bu zor günlerde, dışarı çıkamadığımız zaman bize kitap verdi. Biz de kitaplarımızı okuyoruz. Her gün temizlik yapacak halimiz yok, iş yapacak halimiz yok. Zaten gelmişim 75 yaşına kolay değil. Ama kitap okumayı seviyorum. Daha önceden de kitap okuyordum şuanda başladım ve 2'nci kitabımı okuyorum” diye konuştu.

Kitap okumak isteyen ya da kitabını bitiren köy sakinleri, köy muhtarlığını arayarak yeni kitap istiyorlar. Vatandaşların evden çıkmaması için çalışan muhtarlık sakinleri,köy kütüphanesini vatandaşın ayağına kadar götürüyor.