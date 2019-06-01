Köy gençleri köylüye sahur yemeği verdi

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı 100 haneli Büyükpaşa köyünde köy imam-hatibi Fatih Er'in öncülüğünde köy gençleri tüm köy halkına sahur yemeği düzenledi.

Çan ilçesine 11 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükpaşa köyünde köy gençlerinin köy meydanı ile cami bahçesinde düzenlediği sahur yemeğine İlçe Müftüsü Mustafa Korkmaz, Köy Muhtarı Burhan Uğur, çevre köy muhtarları ve imam-hatipleri ile köy halkı katıldı. Köy davulcusunun halkı sahura kaldırmasının ardından köy kadınlarının yardımı ile hazırlanan çorba, peynir, zeytin, domates, yumurta, reçel, tereyağı, helva ve çaydan oluşan yemek ikram edildi. Çan Demirci Camii İmam Hatibi Halil Sarıoğlu'nun yaptırdığı yemek duasının ardından sahur yemeği programı köy caminde kılınan Sabah namazı ile sona erdi. Büyükpaşa köyü Muhtarı Burhan Uğur, “Ramazan-ı Şerif ayının bu kıymetli Kadir gecesinde köyümüz gençlerinin kendi imkanları ile düzenlediği sahur yemeği programı örnek bir davranış. Kendilerini tebrik ederim” dedi.