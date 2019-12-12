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Köy halkı, meydan istinat duvarını el birliği ile yaptı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Beyçayır köyünde vatandaşlar meydan istinat duvarını kendi elleriyle işledi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Beyçayır köyünde vatandaşlar meydan istinat duvarını kendi elleriyle işledi.


Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliği önderliğinde kanalizasyon, parke taş döşemesi, mezarlık yolu ve asfalt çalışmasının tamamladığı köyde vatandaşlar Muhtar Zühtü Acar önderliğinde meydan istinat duvarını yapmak için kolları sıvadı. Lapseki Ak Parti İl Genel Meclis Üyeleri Halil Özer ve Hasan Engin konuyla ilgili verdiği bilgide, "Daha önce köyümüzde altyapı ve üst yapı çalışmalarımız oldu. Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliğinden çimento, kum ve demir tedarik edildi. İşçiliğini muhtarın öncülüğün de köylüler yaptı. Duyarlı davranan köylülerimize örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

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