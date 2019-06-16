Köy hayır yemeğine 2 bin kişi katıldı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bilaller köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrı, 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Bilaller köyü camisinde düzenlenen geleneksel köy hayrında Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Kılınan öğle namazının ardından 2 bin kişiye pilav, ayran ve tatlı ikram edildi. Geleneksel köy hayrına çevre köy halkları da katıldı. Bilaller Köyü Muhtarı Yakup Gökkaya, "Hayrımıza katılarak bizleri onurlandıran tüm misafirlere teşekkür ederim" dedi.