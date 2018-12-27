Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Tülüler köyünde bulunan bir büyükbaş hayvan barınağından köy meydanına hayvan dışkısı akıyor. Yağışlı havanın da etkisiyle köy kötü koku ve pislikten geçilmiyor.

Tülüler sakinleri sıkıntılı günler yaşıyor. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Tülüler köyünde bulunan büyük baş hayvan çiftliğindeki dışkılar yağmurla birlikte köyün içinden gecen yola akıyor. Saraycık ve Kaykılar köylerinin de ilçe merkezine ulaşımını sağlayan bu yoldaki durum büyük rahatsızlık veriyor. Yaklaşık 100 metrelik alanın hayvan dışkısıyla kaplandığını, bir yıldır bu çileyi çektiklerini ifade eden köylüler, dışkı kokusunun evlerinin içine kadar girdiğini dile getirdi.

Yoldan geçen araçlardan sıçrayan dışkıların evlerinin duvarlarına, camlarına ve yolda yürüyen vatandaşların üzerine sıçradığını söyleyen Şakir Atmaca, "Biz bu çileyi bir yıldır çekiyoruz. Her yağmur yağışında yolun yaklaşık 100 metresi hayvan dışkısı ile kaplanıyor. 7 gün önce Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne dilekçe verdim. Konuyu jandarmaya bildirdim. Çanakkale İl Özel İdaresi'ne ait greyder gönderildi. Greyder yol üzerinde birikmiş hayvan dışkılarını kenarlara kürümeye çalıştı. Hayvan dışkısından evlerimize giremiyoruz. Yetkililerin bizi kurtarmasını istiyoruz" dedi.