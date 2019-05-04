Köy Muhtarı köylüleri şehitliklere götürdü

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı 300 haneli Reşadiye köyünde 2. dönem muhtarlığı kazanan ilçenin tek bayan muhtarı Nuran Şen, köy halkını Gelibolu Yarımadasındaki şehitlik alanlarına götürerek gezdirdi.

Yenice ilçesine bağlı Reşadiye Köyünde 2 dönem köy muhtarı seçilen Nuran Şen,”Köy halkı ile birlikte Çanakkale Savaşlarının yapıldığı Gelibolu Tarihi Yarım Adasında Seyit Onbaşı Anıtı, Mecidiye Tabyası, 26. Alay Yahya Çavuş Şehitliği, Zığındere Şehitliği, Kuzey Cephesi Kanlı Sırt, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı, Anafartalar ve Çanakkale Şehitlik Abidesini ziyaret ederek gezimiz son buldu” dedi.