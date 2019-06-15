Köylerde hayır yemekleri devam ediyor

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Çakıl köyünde düzenlenen geleneksel köy hayır yemeği yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla yapıldı.

Çan ilçesine bağlı Çakıl köyünde köy camisinde düzenlenen programda Kur'anı Kerim ve Mevlidi Şerif okundu. Öğle namazının ardından köy meydanında toplanan halka taskebabı, pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.

Köy Muhtarı Turgay Şahin, "Hayrımıza uzaktan ve yakından katılan tüm misafirlerimize köy halkı adına teşekkür ederim” dedi.

Köy hayrına Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal , CHP Çan İlçe Başkanı Atilla Erbil, CHP Çan İl Genel Meclis Üyesi Erdal Güler, AK Parti Çan İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan, Çan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemali Ergin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emin Görgün ile çevre köylüler katıldı.