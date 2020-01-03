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Koyun otlatma cinayetinde anne ve kızı tutuklandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde koyun otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne ve kızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde koyun otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne ve kızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Ezine'nin Alemşah köyünde 1 Ocak'ta Ender Gökbudak'ın hayvanlarını başkasına ait arazide otlatması yüzünden çıkan kavgaya dahil olan Şükrü Gökbudak (39) arazi sahipleri anne G.Ö, kızı kızı N.E ve 15 yaşındaki torunu tarafından dövülerek öldürülmüştü. Olay sonrası gözaltına alınıp mahkemeye çıkartılan şüphelilerden G.Ö ve kızı N.E tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 15 yaşındaki torun E.E ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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