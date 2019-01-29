Koyun sürüsüne çarpmamak için frene basan tıra başka tır çarptı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza Güvemalan köyü yakınlarında meydana geldi. Aynı firmaya ait 2 tır Bandırmadan - Çanakkale istikametine seyir halinde iken 34 YC 225 plakalı tırın sürücüsü Y.E, önüne koyun sürüsü çıkması üzerine frene basarak durdu. Arkadan gelen 34 GJK 55 plakalı tırın şoförü M.G. ise duramayarak 34 YC 225 plakalı tıra arkadan çarptı. Tır içinde sıkışan M.G olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan M.G'nin cenazesi Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.