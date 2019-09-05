Kral Şakir, 17 Burda AVM'de miniklerle buluşuyor

Çanakkalelilere özel eğlenceler yaşatan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), 6-8 Eylül tarihinde sevilen çizgi film dizisi ‘Kral Şakir' etkinliği ile minik ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Çanakkale'nin alışveriş ve buluşma merkezi haline gelen Esas 17 Burda AVM, minik ziyaretçilerini, bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli hikâyeleri anlatan Türkiye'nin ilk çizgi dizisi Kral Şakir etkinliği ile buluşturuyor. 6-7-8 Eylül tarihlerinde, 18.00, 19.30, 21.00 saatlerinde 3 seans olarak ücretsiz düzenlenecek Kral Şakir etkinliği ile Esas 17 Burda AVM, minik ziyaretçilerini eğlenceli ve unutulmaz anlara davet ediyor.