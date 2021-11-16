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Küçükkuyu'da park halindeki otomobil yandı

Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Çayı Şelale Yolu üzerinde park halindeki M.Ç.'ye ait otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracın tamamını sardı. Yangına Küçükkuyu Belediyesi İtfaiyesi'nin yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğini bağlık iki ekip müdahale etti. Otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

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