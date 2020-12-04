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Küçükkuyu'da pazar esnafına HES kodu denetimi

Ayvacık’ın Küçükkuyu beldesinde pazar esnafına yönelik Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimleri başladı.

Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde pazar esnafına yönelik Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimleri başladı.


Küçükkuyu Belediyesi'ne bağlı zabıta ve mobil saha ekipleri Covid-19 önlemleri kapsamında pazar esnafına yönelik zorunlu Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimlerini sürdürüyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni kararların ardından tedbirlerini arttıran Küçükkuyu Belediyesi, semt pazarında Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden alınması zorunlu olan HES Kodu ile ilgili denetim yaptı. Ekipler ayrıca, pazaryerine alışveriş için gelen vatandaşların pazaryeri girişlerinde ateş ölçümü yaparak, pazaryerinde sigara içilmemesi, maske ve mesafe konusunda da uyarılarda bulundu.


Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan da yapılan denetimlerin önemine değinerek, “Tüm vatandaşlarımızın kişisel hijyen kurallarına riayet etmelerini ve yetkililer tarafından yapılan uyarıları dikkate almalarını, maske ve mesafe kurallarına uymalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

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