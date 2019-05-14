Kültürel miraslar masaya yatırıldı

Çanakkale Kültürel Miras Derneği İşbirliği ve Kültürel Miras Anadolu, Troya Dokuz Renk, Dokuz Kat, Dokuz Zaman projesi kapsamında Kültürel Miras ve Turizmde Bütüncül Bir Yaklaşım Modeli, Kültür Rotaları adlı konferans Güzel Sanatlar Fakültesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçay Köksal, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kelkit, Ezine Meslek Yüksekokulu Doç. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Yenice Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Ceylan, Assos Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, Truva Kazı Başkanı, Prof. Dr. Rüstem Aslan, Çanakkale Kültürel Miras Derneği Başkanı Saime Çetin Aydoğan, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler katıldı. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçay Köksal, geniş bir yelpazeye sahip olan kültürel mirasların korunmasının gerekliliğini ifade ederek konferansın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Programda konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Bünyamin Bacak, “Çanakkale kültürel miras anlamında çok zengin bir yere sahiptir. Bu sebepten, ÇOMÜ olarak her zaman kültürel değerlerimize ve varlıklarımıza sahip çıkan bir üniversite olduk olmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle düzenlenen bu konferansta emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Konferans, Arkeolog Dr. Selda Baybo'nun sunumu ve teşekkür belgesinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.