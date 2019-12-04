İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kumkale Şehitliği yenileniyor

Çanakkale’deki Kumkale Şehitliğinde düzenleme ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'deki Kumkale Şehitliğinde düzenleme ve yenileme çalışmaları devam ediyor.


Köy delege seçimleri için Kumkale'ye giden AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve yönetim kurulu üyeleri, yenileme ve düzenleme çalışmaları devam eden Kumkale Şehitliğini ziyaret etti. Şehitlikteki çalışmaları yerinde inceleyen Ölçek yaptığı açıklamada, "Şehitliklerimizi ihya çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Kumkale Şehitliği'mizde de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında da şehitliğimiz ziyarete açılacak" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.