Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Finali Lapseki'de yapıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İmam Hatip Liseleri Arası Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının finali yapıldı.

İlçe Merkezi Hacı İsmail Efendi Camisinde gerçekleşen organizasyona 11 Anadolu İmam Hatip Lisesi, 14 İmam Hatip Ortaokulu, 1 İmam Hatip Ortaokulu hafızlık ve toplamda il merkezi ve tüm ilçelerden 26 öğrenci katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen yarışmada yarışmaya katılan tüm öğrencilere çeyrek atın verileceği öğrenildi. Açılış konuşmasını yapan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Engin Topal, ”Bu kaybedeni olmayan bir yarışma. Bütün yarışmalarda derecelendirme yapılır. Bu biraz daha farklı bir yarışma. Öğretenin ve öğrenenin kazançlı çıktığı bir yarışma. İnşallah buradan da kazançlı çıkan yavrularımız olacaktır” dedi.

Milli Eğitim Müdür Vekili Aydın Şafak Kılıçaslan ise, ”Ben yarışmaya katılan tüm öğrencileri kutluyor, onları yetiştiren başta öğretmen arkadaşlar olmak üzere anne ve babalarını kutluyorum” diye konuştu. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Büyük ”Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl rutin olarak düzenlemiş olduğu ‘Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının bir tanesi de bu şirin ilçemizde bu gün yapılıyor. İnşallah bu gün bu soğuk havada öğrencilerimiz okuyacakları kuranı kerim ile yüreklerimizi ,içimizi ısıtacak ve bu güzel ortamı ısıtacak “ dedi.

Programa davet edilerek katılan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ” İlçemize il merkezi ve diğer ilçelerden gelen öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bu gün gerçekten özel bir gün. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İmam Hatip Liseleri Arası Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının finali Lapseki'de bizlerin ev sahipliğinde yapılıyor olması bizleri daha çok mutlu ediyor. Güzel kuranı kerim okunmasını ben yarışma olarak görmüyorum. Bir yarışmanın prosedürde ve bir derecesi olacaktır. Bu tür yapılan etkinlikler hele hele gençlerin kuranı kerim okuması, okumayı öğrenmesi ve bu anlamda en güzel okumak için çaba harcamalarına biz çok önem veriyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Ailelerin çocuklarını bu okullara yönlendirmesi , ve bunun yanında öğretmenlerimiz bu konuda çaba harcamaları bizim için her şeyin önünde gelir. Ben yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yarışmaya katılan bütün öğrenciler bizim için hepsi birinci “dedi.